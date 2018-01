XKeyscore vigia 'quase tudo' que usuário faz - Link - Estadão

Documentos vazados por Snowden revelam detalhes sobre a ferramenta de maior alcance da NSA para vigilância na web

SÃO PAULO – Quase dois meses após ter revelado o Prism, programa norte-americano de vigilância na internet, Edward Snowden, ex-agente da CIA, traz à tona detalhes sobre outra ferramenta, o XKeyscore, que seria o mais avançado software para espionagem utilizado pela Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos (NSA). De acordo com Snowden, o programa coleta “praticamente tudo que um usuário faz na internet”.

Segundo reportagem do jornalista Glenn Greenwald publicada no The Guardian nesta quarta-feira, 31, o XKeyscore permite acesso ao histórico de navegação, e-mails e à atividade dos usuários em diversos sites e redes sociais. Foi publicado no site do jornal britânico uma apresentação de 32 páginas, datada de 2008, com documentos vazados que detalham a ferramenta, seu modo de uso e alcance.

Pelo XKeyscore, dados de usuários seriam facilmente obtidos por meio de endereços de IP, telefones, nomes completos, nomes de usuário e palavras-chave em diversas redes sociais e provedores de e-mail. Seria possível ter acesso a conteúdo privado no Facebook, como os chats, digitando o nome do usuário e a data da conversa. O relatório afirma que o programa dispõe de centenas de servidores pelo mundo sendo, estando um deles em Brasília.

De acordo com a reportagem, o XKeyscore atesta a afirmação de Snowden rejeitada veementemente pelas autoridades americanas de que a NSA poderia realizar “qualquer monitoramento, com você ou seu contador, com um juiz federal ou mesmo o presidente”.

O recurso permitiria que agentes pudessem acessar informações de qualquer pessoa sem passar pela Justiça e sem a necessidade de pedir autorização. Bastaria preencher um breve formulário com a justificativa; a solicitação seria processada nem revisão por qualquer superior da NSA. De acordo com a lei norte-americana, acesso a esse tipo e informação só deveria ser permitido mediante ordem judicial.

O documento afirma que o XKeyscore permitiu que os Estados Unidos detectassem “mais de 300 terroristas”. Em nota ao jornal britânico, a NSA afirma que o XKeyscore é utilizado como uma ferramenta no combate ao terrorismo e que é usada apenas contra “alvos legítimos dos serviços de inteligência internacional em resposta à necessidade de nossos líderes de proteger nossa nação e nossos interesses”.

A apresentação vazada mostra que o XKeyscore está sendo atualizado para ficar mais rápido e potente, expandindo sua gama de pesquisa, de modo a incluir informações inseridas em fotos digitais, por exemplo.