Xoom no Brasil? - Link - Estadão

A Motorola enviou hoje à imprensa convite para um evento no dia 12 de abril que sugere novidades sobre um tablet e um celular. Atualmente a empresa comercializa apenas um tablet, o Xoom, principal concorrente do iPad nos Estados Unidos.

Para mim, o telefone se parece com o modelo batizado de Atrix nos Estados Unidos (entre neste endereço e clique no penúltimo item da imagem. Dá para ver uma segunda entrada — HDMI — na lateral, semelhante à imagem do convite). O que acham?

A fabricante não deu detalhe sobre qual será o tema do evento.

Um coisa está definida: na futura campanha de marketing brasileira, o nome do Xoom será pronunciado como ‘zoom’ quando o aparelho for lançado no País, da mesma da mesma forma como é chamado nos Estados Unidos. Lá, ele é vendido por US$ 800 e US$ 600, dependendo do modelo. É o primeiro aparelho com o sistema Android 3.0 (Honeycomb) do Google, desenvolvido especialmente para tablets.

Tanto o Xoom quanto o Atrix foram os principais lançamentos da Motorola durante a feira Consumer Electronics Show (CES) no início do ano. Durante o lançamento na CES, a Motorola afirmava que o Xoom seria lançado no Brasil logo após o lançamento nos Estados Unidos, o que ocorreu no mês passado.