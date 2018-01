Xoom terá preço equivalente ao do iPad 2 - Link - Estadão

A Motorola Mobility anunciou nesta quarta-feira, 16, que começará a vender seu tablet Xoom com Wi-Fi por US$ 600 a partir do dia 27 nos Estados Unidos.

—-

O tablet — o primeiro a incluir a versão adaptado para tablets do sistema do Google, o Android 3.0 – é um dos principais concorrentes do iPad. Um outro modelo do Xoom, que também tem acesso à rede 3G, é vendido desde o mês passado pela operadora norte-americana Verizon Wireless por US$ 800 (o preço cai para US$ 600 se o cliente optar pelo contrato de 2 anos).

O modelo do iPad 2 apenas com conexão Wi-Fi e 32 gigabytes (mesma memória do Xoom) também custa US$ 600 nos Estados Unidos. As empresa que tentam competir com o iPad têm tido dificuldades para igualar o preço de seus tablets ao valor do iPad. O tablet da Apple e o Xoom têm processadores Dual Core e duas câmeras.

Segundo a Motorola, ainda não há previsão para o lançamento no Brasil.

/ ASSOCIATED PRESS

—-

