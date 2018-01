Xoom vende pouco? - Link - Estadão

O cenário está difícil para os fabricantes que lançam tablets para concorrer com o iPad. De acordo com o Business Insider, as estimativas de vendas do tablet da Motorola, lançado nos Estados Unidos em fevereiro, não são muito animadoras. A empresa pode ter vendido “apenas” 100 mil unidades do tablet até agora, segundo estimativas do banco Deutsche Bank. O iPad 2 teria vendido 300 mil unidades somente no fim de semana de estreia nos Estados Unidos.

Apesar de pouco para o mercado norte-americano, a estimativa do banco é igual ao tamanho do mercado de tablets no Brasil em 2010, que segundo o IDC também ficou em 100 mil unidades. Ainda assim, um analista do banco Pacific Crest disse à Forbes que as vendas do tablet Xoom e do smartphone Atrix “têm sido desapontadoras”.

O Xoom — pronuncia-se ‘zoom’ — é visto como o principal concorrente do iPad atualmente. Foi lançado nos Estados Unidos em fevereiro onde custa entre US$ 600 e US$ 800. A Motorola já afirmou que pretende lançar o tablet e o smartphone Atrix também no Brasil e deve apresentar novidades sobre os aparelhos em um evento no dia 12 em São Paulo.

A Fortune e o Guardian notaram que apenas 0,2% dos aparelhos Android que acessaram a loja de aplicativos Android Market na segunda metade de março usavam o sistema Android 3.0, a mesma versão usada pelo Xoom — único aparelho disponível com a versão do Android desenvolvida especialmente para tablets. O número pode ser visto no gráfico abaixo, do Android Developers , a comunidade de desenvolvedores de aplicativos para o sistema do Google:

