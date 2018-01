Xperia Play chega no segundo semestre - Link - Estadão

??? Em evento em São Paulo, Sony diz que vai apostar em tecnologia 3D, conectividade, design e na nova classe média

Xperia Play, também conhecido como PlayStation Phone, deve começar a ser vendido no País no segundo semestre deste ano. FOTO: Manu Fernandez/AP

SÃO PAULO – A nova linha de produtos da Sony vai apostar na combinação de design, conectividade e tecnologia 3D para ampliar sua participação no mercado brasileiro, além de focar a nova classe média. De acordo com o gerente-geral de marketing, comunicação e inovação da Sony Brasil, Carlos Paschoal, a empresa fez essa aposta após ouvir as opiniões de consumidores e as expectativas deles em relação ao futuro.

Um dos destaques da empresa para este ano é a nova linha de televisores Bravia. A Serie HX925, por exemplo, alia inovação, conectividade e interatividade em um único produto. Além de possuir tecnologia 3D e um sistema

que fornece melhor qualidade de imagem, permite acesso à internet por meio de web browser ou do Bravia Internet

Vídeo, com conteúdos exclusivos de parceiros Sony.

A companhia também apresentou nesta quarta-feira, 15, a nova geração de smartphones da linha Xperia, entre eles o Xperia Play, previsto para chegar ao Brasil no segundo semestre deste ano. “É o primeiro celular do mundo com o certificado PlayStation”, disse Magnus Anseklev, presidente da Sony Ericsson Brasil. O produto, com sistema operacional Android 2.3, promete a funcionalidade de um smartphone conjugada com gráficos em alta qualidade e controles dedicados para jogos.

A empresa traz ainda ao mercado brasileiro 14 novos modelos de sua linha de câmeras digitais Cyber-shot. A grande aposta da Sony é o modelo DSC-WX7, primeira câmera digital 3D do mercado brasileiro a ser produzida localmente – foi desenvolvida na unidade da empresa em Manaus (AM). Ela permite tirar fotos 3D estáticas ou panorâmicas, além de gravar vídeos Full HD. O modelo estará disponível no País a partir deste mês, com preço sugerido de R$ 899,00.

De olho no consumo cada vez maior de MP3 e MP4 players, a Sony fará uma campanha de ativação nos pontos-de-venda especialmente para a linha Walkman. Quatro mascotes – O Cara, A Esportista, A Estrela e O Descolado – vão representar os produtos da categoria, a fim de aproximar a marca de seu público-alvo, composto principalmente por jovens.

