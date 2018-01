Yahoo + Google? - Link - Estadão

O Yahoo Japan, maior portal de internet no Japão, anunciou nesta terça-feira, 27, que adotará o mecanismo de busca do Google em vez de se unir à Microsoft, como fez o Yahoo norte-americano.

Atualmente, o Yahoo Japan utiliza tecnologia de busca do próprio Yahoo. Junto com o Google, as empresas controlarão o inflado mercado de buscas japonês.

A matriz norte-americana do Yahoo permanecerá como parceira estratégico da unidade japonesa, mantendo sua participação na companhia, enquanto o Yahoo Japan continuará a utilizar a marca do grupo, informou a empresa em comunicado.

O Yahoo Japan, que espera fortalecer a primeira posição no mercado doméstico com o negócio, também adotará o sistema de pesquisa do Google relacionada a publicidade e enviará seus dados aos sites do maior buscador dos Estados Unidos.

A união faz a força

Já o Yahoo assinou um contrato de 10 anos com a Microsoft em julho do ano passado com o objetivo de economizar milhões de dólares anuais em gastos, deslocando tarefas de indexação para a Microsoft enquanto se concentra em melhorar o sistema de busca.

Executivos do Yahoo afirmaram que a companhia espera concluir a integração da tecnologia de buscas com a Microsoft nos 59 países onde opera até o segundo semestre de 2012.

(REUTERS)