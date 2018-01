Yahoo adquire startup de garoto de 17 anos - Link - Estadão

Nick D’Aloisio passa a trabalhar para a empresa e terá seu app relançado como produto do Yahoo

SÃO PAULO – O Yahoo anunciou nesta segunda-feira, 25, que adquiriu a startup Summly, empresa que criou um aplicativo que leva o mesmo nome e procura tornar mais intuitiva a leitura de informações em dispositivos móveis criando resumos. Detalhe: a empresa foi fundada há dois anos por Nick D’Aloisio, que tinha na época apenas 15 anos.

“Quando fundei o Summly aos 15 anos, eu nunca imaginei estar nesta posição tão de repente”, escreveu D’Aloisio no anúncio oficial feito no site da empresa. Mas essa não é a primeira vez que o garoto ganha um reconhecimento prestigiado. Na segunda rodada de investimentos para o Summly, Nick conseguiu o apoio de nomes como Ashton Kutcher e Yoko Ono.

O Summly é um app de destaque. De acordo com D’Aloisio, 90 milhões de resumos de notícias foram lidos no app desde seu lançamento em novembro do ano passado, além de ter ganho o Apple’s Best Apps of 2012 award na categoria de melhor toque intuitivo.

No anúncio para a imprensa, Adam Cahan, Vice-Presidente Sênior de Produtos Móveis e emergentes da Yahoo, deixou claro que acredita que o futuro está no dispositivos móveis e essa é a razão de buscarem talento como D’Aloisio. “Estamos focados em criar belas experiências que animem as pessoas diariamente”.

Em razão da compra da empresa, em breve o Summly sairá da App Store e o aplicativo deixará de funcionar. De acordo com Chan, o app voltará na forma de um produto Yahoo.