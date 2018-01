Yahoo amplia registro das buscas - Link - Estadão

O Yahoo planeja aumentar de 90 dias para 18 meses o tempo para manter o registro das buscas feitas pelos usuários em seu site. A decisão foi feita dois anos depois de o buscador ter prometido deletar as informações com maior rapidez ao contrário dos concorrentes. A empresa disse que também estuda guardar outras informações dos usuários por um período ainda maior.

A nova política de armazenamento de dados marca uma reviravolta para o Yahoo. No fim de 2008, a empresa se tornou o primeiro grande buscador a se comprometer a apagar os dados sobre os usuários depois de 90 dias. Tais dados — incluindo os registros de buscas, páginas visitadas e cliques em anúncios — são usados para direcionar o conteúdo e os anúncios exibidos.

O Yahoo agora se alinha às políticas do Google — líder em buscas no mundo — e da Microsoft, cujo buscador Bing é usado pelo Yahoo desde o ano passado quando as duas empresas fizeram um parceria. Tanto a Microsoft quanto o Google não seguiram o Yahoo quando o buscador decidiu diminuir o período de armazenamento de dados em 2008 para 90 dias.

A partir do verão no Hemisfério Norte (fim de junho), o Yahoo vai passar a armazenar os dados por um ano e meio — mesmo prazo usado pelo Google e pela Microsoft — depois de notificar os usuários.

Para garantir o anonimato, o Yahoo apaga os dados dos endereços IPs dos usuários, altera os arquivos que monitoram o hábito dos usuários na internet — conhecidos como cookies — e apaga outras informações que podem identificar uma pessoa.

O anúncio da empresa vem em um momento em que aumenta a preocupação sobre a quantidade de dados pessoais usados por empresas para traçar hábitos como tipo de páginas visitadas.

“O Yahoo está voltando atrás da sua posição inovadora”, disse Erica Newland, analista do Center for Democracy & Technology, uma organização que defende os diretos à privacidade.

Anne Toth, que cuida dos assuntos relacionados à privacidade no Yahoo, disse que a empresa está enfrentanto um ambiente competitivo diferente hoje em dia — que envolve redes sociais, aplicativos para celular e outros serviços online que buscam a atenção do consumidor.

Para poder acompanhar esse novo ambiente, ela afirma, o Yahoo precisa ser capaz de oferecer serviços altamente personalizados — incluindo recomendações para compras online e buscadores que possam antecipar o que o usuário procura. Para fazer essa personalização, o Yahoo precisa analisar dados de um período maior, segundo ela.

A analista Erica Newland disse que a mudança na política do Yahoo mostra a importância de o governo lidar com a falta de privacidade online e estabelecer limites para as empresas, em vez das políticas de autorregulamentação que as empresas seguem atualmente. Ela afirma que a pressão sobre as empresas para traçarem perfis cada vez mais específicos dos consumidores online fez a proteção da privacidade na internet piorar.

