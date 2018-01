Yahoo anuncia troca de logotipo - Link - Estadão

Apresentação oficial do novo modelo será em setembro; até lá, empresa vai adotar um logotipo diferente por dia

O primeiro logotipo foi divulgado nesta quarta-feira. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Depois de mais de um ano fazendo anúncios de aquisições de startups – foram cerca de 20 até agora – o Yahoo marcou para o mês que vem um anúncio diferente: o lançamento do seu novo logotipo.

Para os fãs da marca, a empresa avisou que a cor roxa e o famoso ponto de exclamação serão mantidos. “Será um redesenho moderno que reflete melhor o design e as experiências repaginadas”, afirmou a empresa, por meio de nota. O primeiro logo do Yahoo, criado em 1995, tinha a cor vermelha, mantida até hoje na página australiana da empresa.

O anúncio oficial do novo logotipo será no dia 5 de setembro. Até lá, para aumentar a expectativa, a empresa vai publicar um logotipo por dia como homenagem ao “legado do logo atual”. As imagens podem ser conferidas diariamente no Tumblr da empresa e no próprio site do Yahoo. A empresa também publicou um vídeo com diferentes logotipos. Confira: