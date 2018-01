Yahoo compra aplicativo de notícias Rockmelt - Link - Estadão

Navegador social e plataforma de notícias serão encerrados dia 31; tecnologia será incorporada aos serviços do Yahoo

SÃO PAULO – A onda de aquisições do Yahoo não para. Nesta sexta-feira, 2, foi a vez de a empresa anunciar a compra da Rockmelt, startup que desenvolveu um navegador social, integrado ao Facebook e ao Twitter. Segundo fontes próximas revelaram ao site AllThingsD, o valor da transação foi entre US$ 60 e US$ 70 milhões.

De acordo com o Yahoo, o site e os aplicativos da Rockmelt vão parar de funcionar no dia 31 de agosto, e a tecnologia da startup será incorporada a vários produtos da empresa.

A aquisição faz parte do plano de reestruturação da empresa dirigido pela ex-executiva do Google Marissa Meyer, CEO da empresa há um ano. Sob a direção de Mayer, a empresa, que busca recuperar a importância que tinha há uma década, fez mais de uma dúzia de aquisições, incluindo a plataforma Tumblr, pelo valor de US$ 1,1 bilhão.

Em seu blog, o Yahoo afirmou: “Os paralelos entre o Yahoo e o Rockmelt são óbvios: compartilhamos um objetivo comum de ajudar pessoas a descobrir o melhor conteúdo personalizado da web. Mal podemos esperar para integrar a tecnologia do Rockmelt à nossa plataforma, para que possamos oferecer as melhores experiências a nossos usuários de maneiras novas e empolgantes.”

Equipe do Rockmelt. FOTO: Divulgação

O fundadores da Rockmelt, Eric Vishria and Tim Howes, assumem cargos altos no Yahoo. Vishria será vice-presidente de mídia de produto e Howes liderará a equipe de engenharia no setor móvel.

A Rockmelt, fundada em 2009, começou originalmente como um navegador da web que integrava notificações do Facebook e possuía ferramentas de chat. Também incluía o feed de notícias do Twitter. A missão de reinventar o tradicional navegador se provou uma tarefa difícil, sobretudo com a entrada no mercado de concorrentes como o Firefoz, da Mozila, e o Chrome, do Google.

Depois, a startup se transformou em um serviço de consumo de notícias para web e dispositivos móveis, similar ao leitor de notícias Flipboard. Pelo site e pelos aplicativos, era possível ter acesso a notícias em forma de “tijolos”, e compartilhá-las com amigos.

Em comunicado no site do Rockmelt, a empresa também agradece aos usuários e garante que poderão salvar e exportar seus dados antes do encerramento do serviço, no dia 31 deste mês.