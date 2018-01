Yahoo compra empresa do aplicativo Qwiki - Link - Estadão

Aquisição mantém estratégia da empresa de aumentar sua presença em smartphones e tablets

SÃO PAULO – O Yahoo afirmou que vai comprar a Qwiki, produtora de aplicativo para criação de vídeos no iPhone da Apple. A aquisição mantém estratégia da empresa de aumentar sua presença em smartphones e tablets.

O Yahoo pagou cerca de US$ 50 milhões pela compra, segundo o blog de tecnologia AllThingsD, citaram fontes. Os termos do acordo não foram revelados.

O aplicativo Qwiki descende do site de mesmo nome. Sua função é criar automaticamente vídeos a partir de imagens que o usuário tem nos álbuns do celular.

Esta é a terceira aquisição do Yahoo desde maio, quando a companhia comprou o serviço de blogs Tumblr por US$ 1,1 bilhão em dinheiro. Mais cedo nesta semana, o Yahoo adquiriu a Bignoggins Productions, outra produtora de aplicativos.

O Yahoo viu sua receita encolher nos últimos anos diante da competição com o Google e Facebook, mas desde que Marissa Mayer assumiu em 2012 como presidente, a companhia tem tentado reverter o quadro via aquisições.

