Yahoo compra startup Vizify - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Yahoo confirmou na quarta-feira, 5, a compra da startup Vizify, especializada em obtenção de dados de redes sociais e em sua transformação em informações gráficas mais simples para os usuários. As empresas não revelaram os valores da transação, que tem sido negociada desde meados de 2013. A notícia chega dias após o Yahoo divulgar que não aceitará mais as contas de Google e Facebook para acesso a seus produtos, como o Flickr.

A aquisição é nada menos que a 38ª de Marissa Meyer à frente da empresa, desde julho de 2012. Ainda não estão claras quais as intenções do Yahoo com a nova compra, além do já dito pelos donos da Vizify: “estamos pensando em jeitos mais visuais para interpretar os dados do Yahoo, de uma maneira que pode inspirar e entreter”.

Os usuários que tinham planos pagos do Vizify receberão reembolso por suas assinaturas – a empresa divulgou ainda uma página de perguntas frequentes para responder as principais dúvidas de seus consumidores. O serviço será totalmente descontinuado até setembro de 2014.