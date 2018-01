Yahoo continua na frente do Bing - Link - Estadão

Os critérios de mensuração do mercado de buscas pela internet não são exatos, o que gera resultados bem diferentes entre os institutos de pesquisa. Na terça-feira, 14, da semana passada, o Link informou que, segundo dados da Nielsen sobre o mês de agosto, o Bing (13,9% do mercado), serviço de buscas da Microsoft, havia ultrapassado pela primeira vez o Yahoo (13,1%) e assumido a segunda posição, atrás do isolado Google (65,1%).

O comScore publicou o seu relatório sobre o mês agosto dois dias depois e, diferente dos dados de terça, a Microsoft seguia em terceiro lugar, com 12,8% contra 21% do Yahoo. Em quarto lugar está o Ask, com 3,5%; e o AOL em quinto com 2,2%.

No próprio estudo do comScore é possível ter dois tipos diferentes de informações, diferenciadas entre “Explicit Core Search” e “Total Core Search”.

A divisão foi feita pela primeira vez e, segundo o instituto americano, é fruto de uma descaracterização do que pode ser considerado efetivamente uma busca. Os resultados do “Explicit Core Search” excluem da sua base o que chamam de “contextual searches”, pesquisas feitas sem a real intenção do usuário. A forma mais corrente de “contextual search” é através daquelas galerias de fotos em formato de slideshows.

O Search Engine Land explicou como isso dá no Yahoo. Cada clique feito para que a foto seguinte fosse exibida (clicando nas flechas, por exemplo), o site fazia uma nova busca automaticamente, contando como se fosse uma nova.

Para entender mais sobre as diferenças entre os critérios usados pelo instituto, leia a entrevista que o Search Engine Land fez com Cameron Meierhoefer, vice-presidente de análise da comScore.