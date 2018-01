Yahoo divulga resultados e espera 1º trimestre fraco - Link - Estadão

O Yahoo registrou uma queda de 4% em sua receita líquida trimestral e prevê uma queda ainda maior em meio a seus esforços para retomar o crescimento ante a forte concorrência do Google e do Facebook.

As ações do Yahoo recuaram 4,4%, para US$ 15,39, no pregão after-market nesta terça-feira, 25.

A receita líquida da companhia, que exclui a renda que divide com sites parceiros, totalizou US$ 1,2 bilhão do quarto trimestre de 2010, ante os US$ 1,26 bilhão registrados um ano antes. Analistas entrevistados pela Thomson Reuters I/B/E/S esperavam uma receita menor, de US$ 1,19 bilhão.

O Yahoo divulgou também projeções de uma receita de entre Us$ 1,02 bilhão e US$ 1,08 bilhão no primeiro trimestre. Já analistas esperam US$ 1,13 bilhão.

Seu lucro do quarto trimestre também ficou abaixo das metas.

O Yahoo registrou um lucro líquido de US$ 312 milhões, ou US$ 0,24 por ação, nos três últimos meses do ano, ante os US$ 153 milhões, ou US$ 0,11 por ação, registrados no mesmo período de 2009. Analistas esperavam um lucro de US$ 0,22 por ação.

A companhia também informou nesta terça-feira que irá cortar 1% de seus postos de trabalho em todo o mundo. É a segunda vez em seis semanas que o Yahoo anuncia cortes.

O Yahoo não informou quantos trabalhadores seriam afetados. No final do terceiro trimestre, a companhia contava com 14.100 funcionários.

/ Alexei Oreskovic (REUTERS)