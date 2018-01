Yahoo estaria se preparando para venda - Link - Estadão

Consultores do Yahoo estariam preparando informações financeiras para potenciais compradores

O Goldman Sachs e a Allen & Co, consultores financeiros do Yahoo, estão preparando informações financeiras para futuros potenciais compradores, em um sinal de que a problemática gigante financeira da internet está pronta para entrar em negociações, afirmaram fontes próximas ao negócio.

—-

Nas últimas semanas, compradores potenciais, incluindo grandes empresas de tecnologia e mídia, de private equity e companhias internacionais propuseram diferentes opções, olhando para vários negócios do Yahoo, umas das fontes disse.

Jack Ma, fundador e presidente-executivo da companhia de comércio eletrônico chinesa Alibaba, disse a uma plateia na Universidade de Stanford que ele estaria “muito interessado” em comprar todo o Yahoo.

A expectativa é de que a companhia problemática leve meses para decidir seu futuro. O Yahoo anunciou que manteve Allen & Co para ajudá-lo a conduzir uma “revisão estratégica” de longo prazo.

A companhia de private equity Silver Lake Partners está entre as partes que estão em contato com a Allen & Co, de acordo com uma fonte familiar ao assunto. O porta-voz da Silver Lake se recusou a comentar o assunto.

/ Nadia Damouni (REUTERS)