Yahoo estreia serviço em árabe - Link - Estadão

O Yahoo estreia nesta terça-feira, 23, seus serviços em língua árabe após a fusão entre a companhia e a empresa de serviços de internet dos Emirados Árabes Unidos Maktoob.com.

Yahoo!Maktoob é o nome do novo site que permite o uso da língua árabe, além do inglês, em ferramentas como buscas e Yahoo Messenger e Yahoo Mail, e de aplicativos desenvolvidos para redes sociais como Facebook.

A fusão entre as duas empresas, que começou em 2009, tem o objetivo de impulsionar o conteúdo da internet em árabe para o Oriente Médio e trabalhar com programadores e desenvolvedores de páginas web da região, informou o Yahoo!Maktoob.

Segundo a Yahoo, cerca de 32 milhões de usuários no mundo árabe poderão acessar o portal em sua língua materna.

“O uso de internet no Oriente Médio cresceu mais de 1000% desde 2000. Com o lançamento do site, queremos fornecer conteúdo em árabe para milhões de usuários de internet no mundo árabe”, declarou o vice-presidente e diretor administrativo do Yahoo! na Europa, no Oriente Médio e na África, Rich Riley, em artigo publicado nesta terça-feira pelo jornal egípcio Al-Ahram.

O novo portal oferece conteúdo local e global e links de acesso a notícias sobre esportes, música e moda, além dos horários das orações muçulmanas nas diferentes cidades da religião.

