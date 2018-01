Yahoo incentiva boicote ao Microsoft Outlook - Link - Estadão

Em memorando interno, executivos da empresa fazem piada com sistema da Microsoft e sugerem a substituição pelo Yahoo Mail

SÃO PAULO - O Yahoo tem enfrentado dificuldades para emplacar seu novo sistema de e-mail. O problema é que a resistência parte dos seus próprios funcionários.

Para tentar resolver o problema, a empresa enviou um memorando interno a seus funcionários pedindo para eles trocarem o Outlook, da Microsoft, pelo e-mail do Yahoo. A mensagem vazou e foi parar no blog AllThingsD. Mas o que chamou a atenção e fez a carta virar um hit na imprensa internacional foi o tom sarcástico e as comparações feitas pelos autores do texto.

“No início deste ano, pedimos para vocês moverem suas contas corporativas para o Yahoo Mail. 25% de vocês fizeram a mudança (obrigado). Mas, mesmo usando a mais generosa das curvas de classificação (por exemplo, a de química orgânica), claramente falhamos no nosso objetivo de mover os nossos colegas de trabalho para o Yahoo Mail”, diz o memorando, escrito pelo vice-presidente de comunicação de produtos, Jeff Bonforte, e pelo diretor de informática Randy Roumillat.

Para convencer os outros 75% a adotar o sistema, os executivos apelaram para as referências históricas mais inusitadas. “Primeiramente, nós não estamos pedindo para vocês abandonarem um lugar glorioso de nirvana nas comunicações. Neste ponto de sua vida, o Outlook pode ser familiar, o que muitas vezes podemos confundir com produtivo ou bem desenhado”, diz trecho da carta. “Certamente, podemos admirar o sistema por sua sobrevivência, um anacronismo da agora extinta era dos PCs nos anos 1990, um programa pré-web escrito em uma época em que o NT Server aterrorizou os data centers com a confiança de um T Rex nascido de pais yuppies que compraram totalmente a ilusão de uma singularidade absoluta de seu filho, porque o monstro de boca grande e braços pequenos poderia imitar os gestos de um Pterodáctilo “.

Em outubro, o Yahoo atualizou o seu serviço de e-mail, que ficou mais parecido com o rival Gmail, mas recebeu diversas críticas pelos frequentes bugs no sistema.