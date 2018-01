Yahoo! lança buscador Axis - Link - Estadão

Nova ferramenta mostra respostas de forma visual ao invés de apresentar links

MADRI – O Yahoo! lançou o Axis, um novo buscador que permite navegar pelos resultados propostos sem sair de seu site e mostra as respostas de forma visual ao invés de fazê-lo por meio de links.

O gigante tecnológico assegurou em comunicado que seu novo produto “redefine” a forma de buscar na internet graças a que permite ver e interagir com os resultados visuais sem abandonar o buscador, possibilitando o usuário a compartilhar sua atividade em diferentes dispositivos.

O Axis está disponível em forma de “plug-in” para todos os navegadores que suportam a linguagem HTML5 e como aplicativo móvel para iPhone, iPad e iPod Touch, permitindo a sincronização das buscas em diferentes dispositivos.

Segundo o Yahoo!, a ferramenta oferece uma busca mais rápida e mais inteligente mediante respostas instantâneas e pré-vizualizações gráficas.

O objetivo do buscador é que o usuário não seja interrompido enquanto encontra a solução para sua pergunta.

“O Axis permite às pessoas avançar em vez de voltar continuamente a uma página repleta de links”, sustenta a companhia tecnológica.

Outra das características do buscador é que oferece a possibilidade que o usuário crie uma página personalizada com o histórico de suas buscas e conteúdos favoritos.

Além disso, o conteúdo das buscas pode ser partilhado por e-mail, Pinterest e Twitter.

