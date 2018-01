Yahoo pode fechar Delicious e vários outros serviços - Link - Estadão

Depois de cortar aproximadamente 4% dos seus empregados, o Yahoo fechará uma série de sites que considera deficitários, incluindo o Delicious, MyBlogLog, Yahoo Buzz, Yahoo Bookmarks e outros serviços menos notórios. A informação foi bancada tanto pelo blog All Things Digital, do Wall Street Journal, quanto pelo pessoal do TechCrunch.

Inicialmente, ambos se baseavam em um slide divulgado pelo ex-empregado e fundador do MyBlogLog, Eric Marcoullier, supostamente vazado de uma reunião da companhia. A imagem mostrava a lista de ferramentas que seriam fechadas ou fundidas em novas funcionalidades.

Quando os rumores surgiram, veio a confirmação oficial, por meio de uma nota da assessoria de imprensa do Yahoo: “Parte da nossa organização envolve cortar investimento de produtos que não estão operando bem ou que fogem da nossa estratégia, para assim podermos focar nos produtos mais fortes e financiar a inovação do próximo ano e além. Constantemente reavaliamos nossos serviços e, realmente, planejamos fechar produtos como Yahoo! Buzz e alguns outros. Comunicaremos os planos mais detalhadamente quando acharmos apropriado”. Os nomes dos serviços que serão fechados ainda não foram confirmados.