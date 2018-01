Yahoo processa Facebook por patentes - Link - Estadão

Segundo o Yahoo, a rede social viola cerca de 10 patentes suas; Facebook se diz desapontado

Por Nayara Fraga (Radar Tecnológico)

Ironia. App do Yahoo no Facebook aumentou visita de usuários da rede ao site em 300%

SÃO PAULO – A batalha por patentes no plano das mídias sociais está começando. O Yahoo entrou com processo contra o Facebook nesta segunda-feira, 12, em San Jose, California. A empresa ícone da internet nos anos 1990 alega que a rede social viola 10 patentes suas, conforme noticia a imprensa americana.

No processo, o Yahoo diz que o Facebook tem, conscientemente, violado algumas das principais propriedades intelectuais do site, informa o DealBook, do New York Times. “As patentes, que foram registradas de 1999 a 2010, cobrem publicidade, privacidade, personalização, rede social e mensagens instantâneas”.

O Yahoo já havia ameaçado o Facebook em fevereiro, quando exigiu que a rede social pagasse pelo uso de tecnologias de propriedade do site. Um porta-voz do Yahoo diz que a companhia tem investido em pesquisa e desenvolvimento há anos, o que resultou em várias invenções, inclusive, licenciadas por outras empresas. Ele lamenta o fato de o caso ainda não ter sido resolvido e liga o desacordo à necessidade da interferência judicial, segundo sites internacionais.

Parceria. O Facebook se diz desapontado com o fato de o Yahoo, “um parceiro de negócios de tão longo tempo que tem se beneficiado da associação com a rede”, buscar resolver o problema na Justiça.

A ironia da batalha está justamente na parceria entre as empresas. O tráfego gerado pelo Facebook para o Yahoo cresceu cerca de 300% de setembro para dezembro, época em que houve integração do sistema de notícias do Yahoo com a rede social, segundo o DealBook.

Outro detalhe que deixa a briga mais quente é a oferta pública inicial de ações do Facebook (IPO, na sigla em inglês), prevista para os próximos meses. O pedido de IPO já foi registrado, e a empresa concentra seus esforços nesse momento. Conflitos, principalmente agora, não são bem-vindos.

A disputa entre Yahoo e Facebook marca o território das patentes vinculadas ao mundo das mídias sociais. Há algum tempo, aliás, especialistas em tecnologia dizem que essa é a tendência das próximas guerras em torno de propriedade intelectual — antes voltadas para características técnicas de aparelhos de empresas como Apple e Motorola.