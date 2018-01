Yahoo quer o Foursquare - Link - Estadão

O site All Things Digital noticiou, o The Wall Street Journal repercutiu e o rumor está se espalhando cada vez mais rápido e com mais cara de ser verdadeiro: o Yahoo quer comprar o Foursquare por 125 milhões de dólares.

Dennis Crowley, cofundador do Foursquare, tem se mostrado disposto a ouvir propostas de compras, mas investidores do Vale do Silício estão tentando convencê-lo de que essa não é a melhor hora para a venda, pois a rede social ainda poderia crescer muito sozinha. O Yahoo, de outro lado, está procurando desesperadamente parceiros para valorizar (e capitalizar) a empresa, como fez com o Flickr anos atrás.

Mesmo tendo menos de 1 milhão de usuários pelo mundo, o Foursquare foi avaliado em 80 milhões de dólares por investidores americanos. A oferta do Yahoo é bem superior a esse valor, mas a competição é grande e a disputa pela compra promete não ser fácil. A rede social baseada em geolocalização está sendo muito cobiçada por empresas envolvidas em relacionamento online. Apple, Twitter, CitySearch e Facebook parecem também parecem estar interessados. O Google, que já permite que posts feitos no Buzz sejam localizados no Maps, não está na briga.

O New York Times noticiou, em março, que o Facebook iria anunciar um serviço para rivalizar – e matar – o Foursquare (um Foursquare-killer) na conferência realizada nessa quarta, 21, em São Francisco. A informação, que foi dada como certa, não se confirmou. A F8 acabou e nada de lançarem uma ferramenta de geolocalização. Por quê?

Uma teoria que está correndo pelo Vale do Silício é que o Facebook está, na verdade, interessado em comprar a rede social que antes diziam que ele queria matar. Eles estariam em negociação e o Facebook não gostaria de colocar tudo a perder anunciando uma plataforma rival.

O Business Insider listou as vantagens e desvantagens de uma possível compra do Foursquare pelo Facebook: As vantagens seriam que, em ambas as redes, os amigos online são amigos de verdade e é exatamente esse tipo de amigo que você procura quando vai sair. Além disso, com a empresa de Zuckerberg, o Foursquare alcançaria uma enorme escala por enquanto nem sonhada por eles. A desvantagem: o Facebook pode arriscar uma parceria mal sucedida. O Foursquare não.

Abaixo, o vídeo do The Wall Street Journal que deu a notícia: