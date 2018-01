Yahoo quer se tornar o serviço de buscas do iPhone - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Yahoo planeja tomar o lugar do Google como sistema de buscas nativo do sistema móvel da Apple, o iOS, utilizado em iPhones e iPads, conforme publicou ontem o site norte-americano especializado em tecnologia Re/code.

Segundo a publicação, as conversas ainda não foram iniciadas, mas a CEO do Yahoo Marissa Mayer já teria prontas as apresentações para fazer para os diretores da Apple e teria entrado em contato com Jony Ive, que comanda a divisão de design da empresa criada por Steve Jobs.

Atualmente, a Apple utiliza o Google como seu serviço de buscas nativo, mesmo que a empresa seja sua rival no setor de smartphones por desenvolver o sistema operacional móvel Android.

A fabricante do iPhone, entretanto, utiliza os serviços de informação do Yahoo para manter seus aplicativos de Tempo e de Bolsa de Valores atualizados para seus usuários.

“Por enquanto, o foco aqui no Yahoo é conseguir tomar o lugar na busca do iOS”, disse uma fonte familiarizada com o assunto. “Provavelmente, convencer a Apple vai ser mais difícil do que mostrar apenas algumas figuras bonitas, especialmente porque a Apple tem a ênfase na experiência do consumidor. Mas Marissa quer que isso se torne real de maneira intensa”.

Como empecilho à negociação, está o fato de que o Yahoo ainda não tem a tecnologia necessária para superar os serviços de busca em sistemas móveis do Google, menciona ainda o Re/code.

Vídeo

Não é a primeira tentativa recente de Marissa Mayer e do Yahoo de tentar tomar o lugar de serviços do Google: há cerca de duas semanas, foi divulgado que a empresa tentaria criar um serviço rival à plataforma de vídeos YouTube, de propriedade da gigante de buscas, depois que as negociações para a compra do francês Dailymotion pelo Yahoo naufragaram.