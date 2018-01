Yahoo quer voltar a ser página inicial da web - Link - Estadão

Em coletiva na CES, Marissa Meyer anunciou foco em conteúdo, com portais de tecnologia e comida

SÃO PAULO – 2013 foi um ano cheio para o Yahoo: a fim de atingir o público mais jovem, a empresa mudou seu logotipo e comprou o Tumblr por US$ 1,1 bilhão, reformulou seu site e adquiriu uma série de sites e aplicativos, além de ter sido espionada pela NSA. Mas isso não significa que a companhia comandada por Marissa Mayer vai parar por aí.

Na terça-feira, 7, à noite, a empresa mostrou suas novidades para 2014 em uma coletiva de imprensa realizada na CES 2014 – a meta de Mayer é tornar o Yahoo uma das principais páginas iniciais da web, oferecendo conteúdo de qualidade. As pontas de lança do serviço serão dois portais temáticos: o Yahoo Tech e o Yahoo Food.

O primeiro será comandado por David Pogue, ex-jornalista do The New York Times, e quer falar para “curiosos em tecnologia” sem se envolver com os jargões do gênero. “No Yahoo Tech, falaremos inglês, e cuidaremos de 85% dos usuários de internet, as pessoas normais”, disse Pogue. Já o segundo reunirá, nas palavras de Mayer, “tudo que um chefe de cozinha caseiro precisa para se sentir inspirado”, com destaque para receitas e artigos de culinária.

Além disso, a empresa vai lançar um aplicativo para leitura de notícias, o News Digest. Gratuito, o app é a evolução do Summly, que foi comprado pela empresa em março último, e oferecia a seus usuários um resumo de reportagens e artigos publicados em diferentes sites.

A intenção do Yahoo é oferecer cerca de dez histórias-chave todos os dias, resumidas para seus leitores, mas com ‘átomos’ – isto é, expansões para sites como Wikipedia e YouTube que ampliem o conhecimento sobre aquele assunto. Ou, como a própria empresa disse, acabar com o “tl;dr” (abreviação comum na internet para “too long, didn’t read” ou “muito longo, não li”, em uma tradução literal).

Todos os lançamentos anunciados, porém, terão foco no mobile. “Estamos no meio de uma mudança massiva de plataformas para o mobile, e é algo que centralizará nosso progresso no Yahoo”, disse Mayer. Não é à toa que a empresa tenha adquirido a Aviate, um aplicativo Android ainda em fase beta que é capaz de mostrar a seus usuários uma tela inicial dinâmica, com apps e informações personalizadas.