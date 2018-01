Yahoo recompensará ajuda de hackers - Link - Estadão

Após oferecer 25 dólares em prêmios, empresa pagará entre US$ 150 e US$ 1500 para detecção de erros no sistema

Yahoo! ofereceu caneta a hacker que detectou três falhas graves de segurança FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Em setembro, a Yahoo! gerou polêmica na rede ao recompensar um hacker que apontou três problemas de segurança no seu sistema com o equivalente a US$ 25 em produtos com temas da empresa, como uma camiseta ou uma caneta. Mas isso faz parte do passado.

Nesta quinta-feira, 3, a empresa anunciou a criação de um programa de valorização dos hackers que auxiliarem o Yahoo! a corrigirem erros em seu sistema.

Pesquisadores e hackers ganharão entre US$ 150 e US$ 1500 por suas contribuições, além de receber reconhecimento formal da companhia por meio de um email ou uma cara. No caso de bugs profundos, eles serão incluídos em um recém criado “Hall da Fama”.

A companhia de Marissa Mayer não é pioneira na iniciativa: Google, Facebook e Microsoft tem, cada uma, o seu próprio programa de recompensa de hackers, conhecidos lá fora também como ‘bug bounty programs’, a fim de encorajar um bom relacionamento entre os pesquisadores e as empresas.