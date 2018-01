Yahoo reformula site inspirado no Facebook - Link - Estadão

Portal ganha feed de notícias infinito e novos aplicativos; novo formato estará disponível aos usuários nos próximos dias

O Yahoo lançou nesta quarta, 20, uma versão reformulada de seu site, um dos mais visitados do mundo, com o objetivo de tornar o portal mais moderno e atraente para os usuários.

“Queríamos que fosse familiar, mas também queríamos que adotasse alguns dos paradigmas modernos da Web”, afirmou Marissa Meyer, a presidente-executiva do Yahoo, em entrevista ao Today, programa da rede de TV norte-americana NBC, nesta quarta-feira (20).

Marissa Meyer, CEO da empresa e ex-Google, fala sobre o novo portal do Yahoo em programa da NBC. FOTO: Peter Kramer/AP

Em um post no blog da empresa, Meyer anunciou que o Yahoo começará a introduzir as mudanças nos próximos dias, e que novas mudanças e melhoras surgirão ao longo dos próximos meses. O “newsfeed” infinito contendo reportagens, imagens e vídeos é semelhante ao do Facebook e do Twitter.”Uma coisa que realmente aprecio é o ‘newsfeed’ [central de notícias] altamente personalizado e infinito; a [barra de] rolagem não tem fim”, disse.

Segundo Meyer, novo formato também é pensado para dispositivos móveis. FOTO: Divulgação

Mobile. Meyer também afirmou em seu blog que o site ofereceria aplicativos inovadores, permitiria que os usuários fizessem login com suas identidades do Yahoo ou do Facebook e funcionaria bem em smartphones e tablets.

O Yahoo é um dos sites mais populares da internet, mas sua receita vem caindo nos últimos anos em função da concorrência do Google e do Facebook.

A empresa também vem sendo perturbada por tumultos internos causados por uma rápida sucessão de trocas de comando executivo.

Meyer, 37, assumiu depois de um período tumultuado na empresa, com a renúncia do então presidente-executivo Scott Thompson após apenas seis meses no cargo devido a uma controvérsia sobre suas credenciais acadêmicas. A disputa levou o co-fundador do site, Jerry Yang, a renunciar ao seu posto no conselho e romper suas ligações com a companhia.

A receita do Yahoo foi de US$ 5 bilhões em 2012, com crescimento zero ante o ano anterior. Em 2010, a companhia faturou US$ 6,3 bilhões.

