Yahoo Respostas repaginado - Link - Estadão

O Yahoo está inaugurando uma nova homepage em seu serviço de perguntas e respostas. De acordo com o blog oficial do Yahoo Respostas – comunidade que recebe 300 milhões de dúvidas e respostas por mês, segundo a própria empresa – o site terá mudanças na navegação e um novo design.

A nova cara só pode ser vista, por enquanto, por alguns usuários, mas o Yahoo promete que em alguns dias já estará disponível para todos.

Eentre as novidades, há um menu com quatro novas abas (Página Inicial, Ver Categorias, Minhas Atividades e Sobre o Respostas) – além dos já conhecidos botões de “Pergunte”, “Responda” e “Descubra” e da busca – que se mantém em todas as páginas.

Enquanto na homepage antiga as categorias ficavam empilhadas no canto esquerdo da página, agora, passando o mouse pela aba “Ver Categorias”, o usuário vê os grupos em que as perguntas e respostas foram classificadas dentro de uma janela. Os smiles característicos do site também passaram por uma plástica e o fundo será azul para quebrar o excesso de verde.

Concorrência

O Google comprou recentemente o Aardvark, um serviço baseado em perguntas e respostas que identifica qual usuário, dentro da rede de contatos de quem busca, tem mais autoridade para falar sobre determinado assunto. É quase uma versão 2.0 do Yahoo Respostas.