Yahoo supera Google em audiência - Link - Estadão

Empresa liderou em número de usuários únicos nos EUA em julho; é a primeira vez que o Yahoo alcança o posto desde maio de 2011

SÃO PAULO – O Yahoo superou a audiência do Google em número de visitantes únicos e tirou a gigante da internet da liderança do ranking da ComScore pela primeira vez desde maio de 2011, quando o Yahoo apareceu no topo da lista pela última vez. Foram 197 milhões de visitantes únicos no Yahoo em julho contra 192 milhões do Google, segundo a ComsCore. Em junho, o Yahoo tinha 189 milhões de visitantes únicos ante 193 milhões do Google.

O dado surpreende já que o Yahoo vem tentando recuperar sua relevância no mercado após ter perdido espaço para outros competidores. Nos últimos dois anos, a empresa chegou a aparecer nas três primeiras posições do ranking da ComsCore, mas nunca conseguiu voltar ao topo.

Há pouco mais de um ano, o Yahoo apostou na contratação de Marissa Mayer, ex-executiva e uma das primeiras funcionárias do Google, para tentar recuperar a relevância. Desde que entrou no Yahoo, Marissa começou a fazer aquisições estratégicas de outras startups – foram cerca de 20 até agora. A principal delas foi do site Tumblr, em maio.

A ComsCore informou, no entanto, que o tráfego e usuários do Tumblr não foi computado no ranking de julho, o que significa que nos próximos meses os números do Yahoo podem aparecer ainda mais robustos.

Marissa Mayer, porém, tem mais desafios pela frente. Os resultados do Yahoo no segundo trimestre do ano não empolgaram os investidores, apesar de continuarem em ascensão, já que a empresa tem perdido espaço para o Google e o Facebook no mercado publicitário.

Marissa declarou na época que se mantinha encorajada com o progresso do Yahoo e que poderia levar dois ou três anos para que as vendas de anúncios alcançassem o mesmo ritmo do resto do mercado de internet. Enquanto isso, ela teria dito a pessoas próximas que se concentrava, entre outras coisas, em aumentar o moral dos empregados e atrair talentos para a companhia.

Veja os dez primeiros colocados no ranking da ComsCore: