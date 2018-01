Yahoo tem alta no lucro; mas enfrenta desafio - Link - Estadão

Enfrentar os rivais Google e Facebook continua a ser um grande desafio para a empresa que foi ícone da internet nos anos 90

* Publicado no caderno “Economia & Negócios” desta quarta-feira.

SÃO FRANCISCO – Os resultados do segundo trimestre do Yahoo não deram aos investidores um motivo para celebrar o primeiro ano de Marissa Mayer no comando da empresa de internet. Os números divulgados ontem mostraram que os ganhos da companhia ainda estão em ascensão, mas eles também evidenciaram desafios. A empresa, que obtém a maior parte de sua receita com publicidade online, tem perdido espaço nesse área para Google e Facebook.

Foto: Frank Franklin II/AP – 20/5/2013

Os investidores de Wall Street se concentraram na queda de algumas receitas, em vez de olhar para os ganhos. A receita com propaganda caiu 12%, para US$ 472 milhões, enquanto o preço pago por anúncio recuou 12%. As ações da companhia recuaram US$ 0,48, ou quase 2%, para US$26,45, depois que o relatório foi divulgado.

Apesar disso, as ações do Yahoo tiveram alta de quase 70% desde que Marissa Mayer abriu mão do alto cargo que ocupava no Google para tentar promover uma grande mudança no Yahoo. Essa alta dos papéis, porém, foi bastante impulsionada pelo retorno do investimento feito no Alibaba (o grupo de internet que mais cresce na China) há oito anos.

O Yahoo recebeu US$ 7,6 bilhões quando vendeu quase metade de sua fatia de volta ao Alibaba Group no ano passado. E espera-se que mais dinheiro surja quando a companhia se desfizer do resto das ações que tem na companhia chinesa nos próximos anos.

Como mostrou o relatório, os investimentos do Yahoo no Alibaba e no Yahoo Japão renderam mais dinheiro no segundo trimestre do que a própria operação da companhia nos EUA. É o segundo trimestre seguido em que isso ocorre.

O Yahoo teve lucro líquido de US$ 331 milhões, ou US$ 0,30 por ação, no trimestre encerrado em junho. No mesmo período do ano passado, o lucro líquido foi US$ 227 milhões, ou US$ 0,18 por ação. Um dos fatores que contribuiu para isso foi o corte nos custos operacionais na empresa, que caíram 9%. A receita do segundo trimestre ficou em US$ 1,07 bilhão.

Marissa Mayer disse que permanece “encorajada” com o progresso do Yahoo. A executiva tem dito consistentemente que pode levar dois ou três anos para que as vendas de anúncios cresçam no mesmo ritmo do resto do mercado de internet. Enquanto isso, ela se concentra em aumentar o moral dos empregados, melhorar os produtos e atrair talentos para a companhia.

/ ASSOCIATED PRESS