Yahoo tenta melhorar as buscas - Link - Estadão

O Yahoo está renovando seu sistema de buscas na internet como mais um eforço para promover uma renovação nas suas receitas. As novidades começaram a aparecer no site norte-americano do Yahoo nesta quinta-feira, 7.

As melhorias foram desenvolvidas para dar resultados com mais rapidez, especialmente ao fazer buscas sobre entretenimento, esportes e grandes eventos.

—-

Alguns dos atalhos já estavam disponíveis no Yahoo, mas agora eles oferecem mais opções e resultados destacados no topo da página de buscas.

Mais anúncios, incluindo banners de anunciantes, também aparecem no meio das buscas linkando para sites de comércio eletrônico.

O Yahoo espera assim se diferenciar do seu recém parceiro de buscas, o Bing da Microsoft, ao dar resultados mais úteis.

Embora a empresa esteja confiando o sistema de buscas ao Bing para economizar, o Yahoo ainda consegue realizar truques tecnológicos próprios.

Se diferenciar do Bing é importante para o Yahoo manter a receita de anúncios no seu site.

A empresa fica com US$ 88 de cada US$ 100 pagos por anúncios no seu site. O restante vai para a Microsoft. Enquanto que toda a receita do Bing fica com a empresa criada por Bill Gates.

O Yahoo precisa fazer algo diferente porque sua receita a partir das buscas tem caído constantemente. No primeiro semestre, a receita de buscas do Yahoo ficou em US$ 674 milhões, 11% a menos que no mesmo período de 2009.

Esta erosão contribuiu para a crise financeira que abateu os preços das ações da empresa e que recentemente começou a provocar dúvidas sobre o plano de restruturação da atual CEO Carol Bartz, que assumiu o carga há 21 meses e negociou a aliança com a Microsoft.

A parceria foi motivada pelo domínio do Google, que se estabeleceu como a empresa mais poderosa e próspera da internet.

/ Michael Liedtke (ASSOCIATED PRESS)