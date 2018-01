Yahoo terá mais usuários em mobile que em desktop até o fim do ano - Link - Estadão

Assim o indicou a presidente-executiva da companhia, Marissa Mayer, em uma conferência em Nova York na qual ofereceu números sobre o rápido crescimento que a empresa está experimentando em plataformas móveis, e assegurou que a empresa trabalha para melhorar o serviço oferecido nestes dispositivos.

“A internet móvel se está disparando em todas as medições de tráfego (de internautas) que temos”, disse Marissa.

O Yahoo! tem, atualmente, 430 milhões de usuários no móvel no mundo todo, o que representa um aumento de 43% com relação ao mesmo período do ano passado. A companhia espera que de agora até o final do ano se produza outro crescimento similar, ou até mesmo superior, ao dos últimos 12 meses.

Por outro lado, calcula-se que, atualmente, 700 milhões de pessoas no mundo todo utilizem o site – um dos mais populares dos Estados Unidos -, o buscador ou outras ferramentas online do Yahoo! através do computador.

“Queremos ser o hábito digital diário do mundo inteiro”, disse Marissa, que reconheceu que a empresa “chegou tarde” à conversão e adaptação para telefones celulares e tablets, mas defendeu que, desde que ela ficou à frente da companhia em 2012, os investimentos e esforços neste sentido dispararam.

As previsões do Yahoo! fazem parte de uma tendência generalizada entre as empresas que oferecem serviços na internet móvel. O Facebook, a maior rede social do mundo, por exemplo, anunciou no final de 2013 que, pela primeira vez, seu número de usuários apenas no celular tinha superado o volume de usuários que o utilizam apenas através do computador.

Durante o primeiro trimestre deste ano, o Facebook reportou um aumento desta tendência. A proporção de usuários únicos no móvel foi de 26,7% contra 21% de usuários únicos através do computador. A porcentagem restante de usuários (52,3%) acessam a rede social tanto através de plataformas móveis quanto do computador.

/EFE