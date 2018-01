Yahoo transfere buscas para a Microsoft - Link - Estadão

O Yahoo afirmou nesta quarta-feira, 25, que completou a transição de seu sistema de buscas em inglês nos Estados Unidos e Canadá para a plataforma Bing, da Microsoft.

“A web, a imagem e as experiências de buscas de vídeo do Yahoo, tanto nos computadores quanto nos dispositivos móveis, são agora acionadas pela plataforma da Microsoft nos Estados Unidos e no Canadá, e no futuro em mais mercados”, disse Shashi Seth, vice-presidente sênior de produtos de buscas do Yahoo, em um blog da empresa.

Satya Nadalla, vice-presidente sênior da divisão de serviços online da Microsoft, indicou que a empresa trabalha agora na migração ao adCenter — uma plataforma de publicidade de links patrocinados — e é otimista às expectativas que a transição se complete este ano.

Tanto o Bing, como o Yahoo, ficam bastante atrás do líder de mercado, o Google, nas buscas online. As empresas formaram uma aliança para incrementar sua presença combinada no mercado, com o objetivo de lucrar mais com os anúncios em suas buscas.

Em julho de 2009, o Yahoo e a Microsoft fizeram um acordo por 10 anos para a Microsoft fornecer a tecnologia de buscas no Yahoo, em uma tentativa de criar uma forma de competir com o Google.

