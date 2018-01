Yahoo vai lançar rival do YouTube em julho - Link - Estadão

SÃO PAULO – O Yahoo deve lançar o seu próprio site de vídeos durante os meses de julho e setembro, oferecendo a criadores de conteúdo receita maior que o rival YouTube, diz a revista especializada em publicidade AdAge.

Segundo a AdAge, o Google hoje pega para si 45% das receitas com publicidade dos canais do YouTube, e a empresa de Marissa Meyer tentará fazer uma divisão mais favorável aos criadores. A intenção de Meyer era lançar o serviço em abril, mas problemas contratuais atrasaram o lançamento – uma das versões do serviço dizia que todos os direitos autorais sobre os vídeos pertenceriam ao Yahoo, por exemplo.

O serviço, ainda sem nome, deverá funcionar de maneira muito semelhante ao YouTube, com qualquer pessoa podendo criar seus próprios canais para colocar seus vídeos – todos os conteúdos do site serão embedáveis em outros sites. Além disso, os criadores de conteúdo vão poder ter um painel unificado de publicação para os serviços do Yahoo, que incluem ainda o Tumblr e o Flickr.