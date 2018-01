Yotaphone lança segundo celular de duas telas - Link - Estadão

BARCELONA – A empresa russa Yota Devices fincou seu estande mais uma vez no Mobile World Congress de Barcelona para mostrar seu novo dispositivo de duas telas, AMOLED (frontal) e EPD, tecnologia próxima à do E-ink, presente nos Kindles da Amazon. O efeito visual semelhante ao de tinta no papel que a tela traseira gera tem como proposta permitir que o usuário possa ler notícias e livros por mais tempo, com mais conforto e gastando menos bateria.

A “primeira geração”, como está sendo chamado este primeiro Yotaphone foi apresentado na Mobile World Congress do ano passado (nós estávamos lá e fizemos um vídeo demonstrando o aparelho). Trata-se de um celular com processador Qualcomm Snapdragon S4, 2GB de RAM, tela de 4,3 polegadas, câmera de 12 MP, NFC, além de ser compatível com LTE 4G. De lá para cá, o modelo já foi liberado ao mercado pelo preço de US$ 600 e uma nova versão já está em desenvolvimento. (No vídeo abaixo, é possível ver como o YotaPhone em sua apresentação em 2013. No fim do post, veja o YotaPhone 2014).

O novo Yotaphone (não se mencionou o nome “Yotaphone 2″ no estande russo) foi apresentado ainda como um protótipo, mas já cumpre bem suas funções e tem, de fato, um visual mais agradável e menos quadrado do que seu antecessor. Ele vem com Android 4.2 (e não o KitKat), tela de 5 polegadas na frente e 4,7″ atrás, processador Qualcomm de 2,3 GHz com quatro núcleos, 2GB de RAM, carregador de bateria wireless, memória interna de 32GB, NFC, câmera traseira de 8 MP e frontal de 2 MP; além de compartibilidade com 4G LTE.

A segunda tela não “espelha” a tela principal, mas, com o auxílio de alguns gestos — deslizando o dedo na parte de baixo da esquerda para a direita ou passando dois dedos de cima para baixo — exibe notificações e conteúdos de recursos específicos, como por exemplo o feed de redes sociais como Facebook e Twitter e notificações de mensagens SMS. Há, entretanto, um recurso de reprodução da tela principal que pode ser bastante útil para se, por exemplo, gravar um trecho do Google Maps, já que a imagem continua a ser exibida mesmo com o aparelho desligado.

Testando o aparelho, a tela traseira, desta vez totalmente sensível a toque, travou algumas vezes e ignorou gestos, o que devemos ao fato de ser ainda um protótipo. Ao Cnet, o CEO Vlad Martynov se pronunciou e disse que ainda não tem parcerias com operadoras, que poderiam se interessar em vender o aparelhos em seus países. Enquanto não conseguirem, continuarão vendendo diretamente pela internet.

No vídeo, uma demonstração da segunda geração do Yotaphone: