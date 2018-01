YouPix cresce em 2012 e ganha mais espaço - Link - Estadão

Evento de cultura da internet começa nesta terça com mais de 200 palestrantes; o Link estará por lá

SÃO PAULO – O já tradicional YouPix, maior evento de cultura da internet do Brasil, mudou de endereço e de tamanho. As últimas edições foram realizadas no Porão das Artes, no prédio da Bienal, no Parque do Ibirapuera. Na edição deste ano, o festival subiu para o segundo andar do prédio da Bienal, o que significa um espaço quatro vezes maior que o anterior – o que naturalmente significa mais debates, shows e palestras.

“Teremos mais de 130 atividades e 200 palestrantes”, explica a criadora do evento, Bia Granja. “Também trouxemos mais assuntos sérios e comportamentais, como a questão da liberdade na internet, privacidade online, linguística e o poder trazido pelas redes sociais.” O Link estará presente no evento com três debates, sempre às 19h30. Mais informações no site do evento: www.youpix.com.br

LINK ESTADÃO & YOUPIX 2012

TERÇA-FEIRA

Onde a cultura hacker e o jornalismo se encontram O editor do Link, Alexandre Matias, conversa sobre a intersecção entre as duas atividades e a experiência do Hackatão com Amanda Rossi e Daniel Bramatti, do núcleo Estadão Dados, e Jonas Abreu, Wesley Seidel e Raphael Molesim, desenvolvedores do projeto Para Onde Foi Seu Voto?.

QUARTA-FEIRA

Meu hobby virou trabalho, e agora? O editor-assistente do Link, Fiipe Serrano, media uma conversa sobre como uma atividade pode se tornar um negócio com Renato Cruz, repórter do caderno de Economia & Negócios do Estado, Flavio Pripas, fundador da rede social de moda Fashion.me, e Marcelo Castelo, sócio-fundador da agência digital F.Biz e responsável pela área de celular.

QUINTA-FEIRA

Escravos do smartphone O repórter do Link e colunista de testes de produtos Camilo Rocha (autor da coluna Homem-Objeto) conversa com o jornalista e blogueiro de tecnologia Tiago Dória e com o editor do portal Estadão.com.br, Daniel Gonzales, que assina o blog sobre aplicativos do Link, sobre a onipresença dos smartphones em nossas vidas e como estamos ficando viciados neles.

YOUPIX

O que Maior evento de cultura de internet do Brasil

Quando De terça (2) a quinta-feira (4), a partir das 13h. Os debates do Link acontecem sempre às 19h30

Onde No segundo andar do Pavilhão da Bienal, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo

Quanto O evento é gratuito