YouPIX em SP - Link - Estadão

O youPIX, evento organizado pela revista PIX em São Paulo, chega nesta terça, 8 de junho, à sua 7ª edição. Durante quatro dias (de 8 a 11 de junho), a revista vai oferecer oficinas e mesas de debate para discutir o que há de mais quente na cultura digital.

Além disso, é no youPIX que serão anunciados e premiados os vencedores do Melhores da Websfera, a premiação anual da PIX, que dá o troféu aos principais destaques de todas as áreas da web durante o ano anterior.

A editora da PIX, Bia Granja, diz que espera 500 pessoas por dia no evento. “E mais umas 2 mil no streaming”, acrescenta. O evento será transmitido ao vivo pelo site da revista, o www.mypix.com.br. Na primeira edição do youPIX, em março de 2009, o evento recebu cerca de 60 pessoas por dia. Já existem até planos para levar o youPIX para o Rio. A edição na capital fluminense não tem previsão para acontecer, mas já está sendo negociada.

O youPIX permanece até então sendo o único evento brasileiro de cultura digital voltando para o público geral, e não para o empresário ou o programador. “A cultura digital é uma das mais importantes hoje em dia. Ela vem ditando as novas regras de produção e consumo de conteúdo. Por causa da anarquia/democracia da web ela acaba sendo um dos ambientes mais criativos e inovadores do ponto de vista de produção de conteúdo e a gente quer celebrar, reconhecer e incentivar as pessoas bacanas do ambiente digital”, explica Bia.

Nesta edição, serão mais de 55 convidados e 30 agitadores. Para escolher os nomes sem repetir ninguém, a equipe da revista monitora e registra os nomes dos autores de tudo que veem na web. “No youPIX, eu quero valorizar quem cria. A websfera no Brasil está muito pouco criativo e mais ‘copiativa’, ‘retuitiva’”, diz.

O youPIX vai do dia 8 a 11 de junho, todos os dias a partir das 19h30, no MIS (Museu da Imagem e do Som). A partir das 15h, também no MIS, acontecem talkshops de fotografia, vídeo e produção digital, todos voltados para amadores. Para conferir a agenda completa e ler mais informações sobre o evento, clique aqui.

• Leia ainda: ‘A rádio tradicional só toca as mesmas 40 músicas’