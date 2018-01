YouPix será realizada dentro da Campus Party - Link - Estadão

Quem for à Campus Party 2010, que começa dia 25 e vai até o dia 31, poderá participar de outro evento bacana dentro do encontro: a primeira edição do ano do youPIX. E o melhor de tudo: ela será realizada do dia 26 ao dia 29 na área Expo, que aberta aos visitantes. Ou seja, totalmente de graça.

No dia 26, o Maestro Billy (DJ e produtor musical) e Túlio Bragança (criador e cantor do Pagode Versions) irão conversar sobre mashups e como o músico pode se organizar pela web – e de quebra Túlio irá emendar alguns dos pagodes que traduziu para o inglês. Dia 27 será feito um debate sobre a presença feminina na internet com Biti Averbach (Moda Sem Frescura), Dani Arrais (Don’t Touch My Moleskine), Liliane Ferrari (produtora e blogueira), mediadas por Renata Leão (revista TPM). O penúltimo dia reserva uma mistura excêntrica: Paulo Tiefenthaler do Larica Total fará uma receita ao vivo enquanto conversa com Ximbica, que ficou famosa na rede por uma paródia da cantora Madonna. Fechando a YouPix, no dia 29, Dr. Brown irá “revelar o truque” por trás de vídeos do Youtube como do Leite Psicodélico e líquido que é sólido.

Essa deve rolar no dia 26…

Serviço:

youPIX

Data: 26 a 29 de janeiro de 2010

Horário: das 20h às 21h

Local: Centro de Exposições Imigrantes, Av. Miguel Estéfano, 3.00, São Paulo,SP.

Mais informações: http://youpix.com.br/campusparty/