YouPIX terá m00t e Gilberto Gil - Link - Estadão

Festival de cultura digital acontece em agosto em São Paulo; o Link também participará do evento

SÃO PAULO – O festival de cultura digital YouPIX vai trazer ao Brasil Christopher Poole, o m00t, fundador do 4Chan. Conhecido pela polêmica e pela defesa radical do anonimato – o 4Chan é criticado justamente por isso -, m00t é, agora, também um jovem empreendedor da web. Ele lançou recentemente o Canv.as, site para compartilhar e brincar com imagens.

—-

Outro palestrante confirmado é Gilberto Gil. O músico, amante da cultura digital e defensor da cultura livre, defendeu a flexibilização da lei de direitos autorias durante sua gestão como ministro da Cultura.

Nesta nona edição do evento também terá o o LOL LIVE, talkshow criado por Rafinha Bastos que, durante a última edição do evento, recebeu convidados como Inri Cristo e Vitinho Sou Foda.

O Link participará do HUB, segundo palco com atividades que acontecem em paralelo à programação principal do festival. Além do Link estarão ali também o pessoal do Jovem Nerd e da Escola do Futuro da USP, entre outros.

O YouPix acontecerá entre os dias 17 e 19 de agosto na Bienal do Ibirapuera. A entrada é franca.