YouTube abre canal de vídeos ao vivo - Link - Estadão

O YouTube anunciou nesta sexta, 8, em seu blog o que será o novo canal de vídeos ao vivo. A novidade, que permite a certos parceiros produtores de conteúdo transmitir programação ao vivo pelo site de vídeos do Google, pode estar relacionado à notícia do Wall Street Journal na quinta-feira. O jornal afirmou que o YouTube planeja investir US$ 100 milhões em uma grande reforma que envolve a parceria com produtores profissionais para aproximar o site aos conteúdos de televisão de sites de streaming concorrentes.

Nova página do canal de vídeos ao vivo do YouTube. FOTO: REPRODUÇÃO

De acordo com o YouTube, o YouTube Live — como foi chamado o novo projeto — , é um plataforma beta (em testes) que reúne eventos que estão sendo transmitidos ao vivo por parceiros do site.

“Hoje estamos gradualmente disponibilizando nossa plataforma de streaming ao vivo, que vai permitir a certos parceiros do YouTube cujas contas têm popularidade para terem conteúdo ao vivo no YouTube”, afirma o site no blog. “O objetivo é dar a capacidade a milhares de parceiros de transmitir ao vivo a partir de seus canais nos próximos meses. Para garantir uma ótima experiência de transmissões ao vivo, vamos disponibilizar essa novidade ao longo do tempo.”

No momento, dois vídeos estavam sendo transmitidos ao vivo, ambos relacionados à tecnologia. A gravação de um podcast do site Insanely Great Mac, que tinha como tema o desbloqueio do iOS 4.3, e um programa ao vivo do site GeekBeat.tv. Outros programas ao vivo, com diferentes temáticas, incluindo esportes, estavam programados para esta sexta-feira.