YouTube abrirá estúdio para produtores de conteúdo no Brasil - Link - Estadão

SÃO PAULO – Os criadores de conteúdo para o YouTube no Brasil agora terão gratuitamente acesso a equipamentos e estrutura profissional para criar seus vídeos.

O Google anunciou uma parceria com o Instituto Criar para abrir uma versão paulistana do YouTube Space, um espaço criado pela empresa em diferentes países para que seus criadores de conteúdo possam gravar vídeos, fazer contatos e cursos sobre a produção de conteúdo audiovisual para a internet. O acesso ao local é permitido para todos os produtores de conteúdo que possuem canais com mais de 1 mil seguidores e para os alunos da ONG.

“Os brasileiros formam uma das comunidades mais vibrantes do YouTube no mundo, produzindo conteúdo para fãs apaixonados em todo o País, onde o consumo de vídeo online já é um dos mais fortes do mundo. Para apoiar esta comunidade de criadores do YouTube e promover a próxima geração de talentos brasileiros, a equipe do YouTube Space estabeleceu uma parceria com Instituto Criar de TV, Cinema e Novas Mídias para trazer um YouTube Space para São Paulo”, diz o diretor de conteúdo do YouTube, Álvaro Paes de Barros, no blog da empresa.

O Instituto Criar é uma organização sem fins lucrativos, fundada há dez anos por Luciano Huck, que forma jovens de baixa renda em profissões técnicas dos bastidores da TV e do cinema.

Confira a lista atividades que o YouTube Space oferece:

- Cursos e capacitação: O YouTube Space vai oferecer cursos, treinamentos e aulas com especialistas para os criadores terem acesso a experiência prática de líderes do setor, além de aprender a usar modernos equipamentos e técnicas de produção e boas práticas do YouTube.

- Networking: o espaço promove eventos para que os criadores se conheçam, troquem idéias e compartilhem experiências sobre produção audiovisual e como ter sucesso no YouTube.

- Criação: Os criadores terão acesso gratuitamente a um estúdio e equipamento audiovisual e de edição para que possam experimentar e criar vídeos que os fãs vão adorar.

A previsão de abertura do espaço, que fica na rua Sólon, número 1121, no bairro do Bom Retiro, e para o fim de novembro.

O Google já mantém espaços semelhantes em outros países, como Los Angeles, Londres, Tóquio e Nova Iorque. Desde a inauguração do primeiro YouTube Space em 2012, mais de 30 mil pessoas em todo o mundo já participaram de mais de 450 workshops, e mais de 6 mil vídeos foram criados; acumulando mais de 750 milhões de visualizações, segundo a empresa.