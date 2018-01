YouTube alcança um bilhão de acessos diários - Link - Estadão

Y,000,000,000uTube. Com esse título, o criador e CEO do YouTube, Chad Hurley, divulgou em um post no blog oficial do canal de vídeos que o site alcançou a marca de mais de um bilhão de acessos por dia.

Ou seja: a cada minuto, 700 mil pessoas acessam o site. “Esse é um grande momento em nossa curta história, e nós devemos tudo isso a vocês”, escreveu.

O YouTube foi criado em 2005 e comprado há exatos três anos pelo Google. “Três anos atrás viramos manchete por nos juntarmos ao Google em nosso objetivo comum de organizar a informação mundial (em nosso caso, vídeo) e torná-la mais fácil e rapidamente acessível a todos”, disse.

No texto, Hurley relembra os princípios básicos com os quais eles se comprometem desde o início: vídeos que possam ser carregados rapidamente; que sejam curtos para que o usuário possa assistir a uma grande variedade de conteúdo; e a plataforma aberta para que qualquer pessoa com uma câmera, um computador e internet, possa dividir a sua vida e sua arte com o resto do mundo.

Para comemorar a marca alcançada, o YouTube de língua inglesa mostra um logotipo acompanhado de uma legenda que diz “1 milhão de acessos por dia”.