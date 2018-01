YouTube ao vivo - Link - Estadão

YouTube está entrando no tão esperado mundo do live streaming, testando um sistema com quatro novos parceiros de mídia. A nova plataforma de streaming ao vivo será avaliada em uma experimentação de dois dias a começar desta segunda-feira, 13, mas é esperado que o teste avance pelos demais sites do Google. O sistema pode ser visto no blog oficial do site.

Quatro parceiros do YouTube participarão: o site focado em celebridades, Young Hollywood; a produtora de programas de TV online, Next New Networks; o site de vídeos explicativos (“how-to”) Howcast; e o vlog Rocketboom.

“Esse é um teste inicial, um primeiro passo”, disse o diretor de produtos do YouTube, Josh Siegel. “Nós vamos acompanhar uma série de dados sobre a performance da nossa nova plataforma e, então, baseado nisso, tomaremos decisões sobre como vamos abrir o serviço para todos os nossos parceiros ao longo do tempo”.

Nos últimos dois anos, o YouTube transmitiu vários eventos ao vivo, como um show do U2, partidas de cricket na India e o primeiro pronunciamento do Barack Obama ao Congresso americano. Para todos esses eventos, o YouTube fez uso de tecnologia de terceiros para exibir os webcasts ao vivo.

Chris Hamilton, chefe do marketing de produtos da empresa, disse que streaming “é uma evolução natural para o video online” e que isso “traz um elemento extra” para a audiência do site.

O YouTube, no entanto, não é a primeira empresa a mexer com streaming. Startups como Ustream.tv, Justin.tv e Livestream já são grupos estabelecidos no meio.

Mas o YouTube ainda é a maior plataforma de video online da rede e espera conquistar rapidamente força considerável nesse negócio. ComScore recentemente publicou estudo sobre a quantidade de tempo gasto pelos americanos assistindo às grandes transmissoras de live vídeo e avaliou um crescimento de 648% no último ano. As possibilidades para propaganda também são boas, já que a média de tempo em streamings ao vivo são 7% mais longas que a média de videos online.

A Ustream é a atual líder do mercado de live video, com 3,2 milhões de viewers individuais em julho. Mas os sites de vídeo do Google, encabeçados pelo Youtube, atraiu 143,2 milhões de visitantes no mesmo mês, de acordo com a ComScore.

Hamilton afirmou que a empresa vai monitorar o teste para avaliar a qualidade do vídeo e como os servers aguentarão o crescimento no uso da banda. A transmissão está programada para começar às 11 da manhã (UTC -4) via Rocketboom, que planeja uma hora de show de variedades. A produtora Leah D’Emilio disse que o site quer uma programação próxima à da TV tradicional, com muitas câmeras e correspondentes.

Ela espera que a transmissão por live streaming vá atrair a comunidade de usuários do YouTube. “A qualquer hora você pode trazer os visitantes para uma transmissão ao vivo – agradecendo a alguém que acabou de deixar um comentário – o público fica realmente excitado com isso, no Youtube em particular”, disse D’Emilio. “Isso quebra qualquer tipo de barreira entre as pessoas com câmeras e as que estão assistindo”.

