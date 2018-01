YouTube cidadão - Link - Estadão

Você conhece o CitizenTube? O YouTube cidadão foi apresentado na Web4Dev por Ivo Corrêa, do Conselho de Políticas do Google Brasil.

O projeto, na verdade, é um canal do YouTube que disponibiliza conteúdo sobre cidadania. São vídeos com protestos, falas de políticos, notícias de guerra e denúncias sobre desrespeitos aos direitos humanos em todo o mundo. O canal agrega tudo o que é disponibilizado no YouTube com esses temas. Além do canal, há também um blog onde os vídeos são detalhados com mais informações.

O CitizenTube foi um exemplo dado por Corrêa para ilustrar as maneiras como as ferramentas do Google podem promover a cidadania e o desenvolvimento. Segundo ele, a combinação do YouTube com o serviço Google Moderator (uma ferramenta pouco conhecida para sugestões e opiniões) pode por exemplo, pode ajudar a “difundir conteúdo e promover o debate”.

Além disso, ele falou sobre o uso do Google Maps para mapear atividades e das comunidades do Orkut, como exemplos. Nos primeiros, é possível mapear atividades; no segundo, as organizações podem promover debates nas comunidades. Corrêa falou também sobre a penetração quase inacreditável do Orkut no Brasil: 80% das pessoas que usam a internet estão na rede social. Comparando com os EUA, por exemplo, fica claro que somos um exemplo único: apenas 55% dos americanos que usam a internet têm um perfil em redes sociais.

O Web4Dev, conferência sobre web e desenvolvimento da Unesco, termina hoje à noite. Você pode assistir aos debates ao vivo aqui: http://www.iptvcultura.com.br/web4dev