YouTube com Creative Commons - Link - Estadão

O YouTube terá a opção de se licenciar vídeos em Creative Commons. Os filmes compartilhados sob a licença copyleft poderão ser compartilhados, reeditados e remixados sem nenhum perigo de se infringir direitos autorais.

O YouTube já é um canal fundamental para a cultura do remix, mas isso era feito, até certo ponto, de maneira ilegal — todo o conteúdo que estava ali estava protegido por direitos autorais e, portanto, não poderia ser reutilizado nem compartilhado sem autorização ou remuneração ao autor.

Mas, com a nova opção, quem posta o vídeo tem a opção de optar pela licença mais flexível justamente para incentivar a cópia e a recriação sobre seu vídeo.

O CC tem várias opções de compartilhamento. O YouTube optou por apenas pela CC BY 3.0, que permite remix e compartilhamento livre contanto que se mencione a autoria e a licença.

A adoção das licenças também criará uma biblioteca de vídeos copyleft, como já acontece com as imagens licenciadas em CC no Flickr. O Google diz que já há parcerias com organizações como PublicREsource.org e Al Jazeera, que já adotam o Creative Commons, para engordar o repositório.

A adoção da licença é feita no Video Editor, ferramenta de edição e upload de vídeos. Na hora de postar basta selecionar a opção “CC”.

O CC já é utilizado no Flickr desde 2008.