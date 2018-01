YouTube completa 6 anos - Link - Estadão

O YouTube comemora neste mês seis anos de existência, contando a partir do primeiro teste do site no ar (assista abaixo), e nada melhor do que se gabar dos próprios números — gigantescos — em tempos festivos. Pelo blog oficial do Google, a empresa anunciou: “Hoje, mais de 48 horas de vídeos são publicados a cada minuto”, o dobro quando comparado a 2009.

Hoje, ver sites no YouTube é uma prática tão comum na rede quanto chegar os e-mails. Vídeos fofos, engraçados, bizarros, surreais, pedaços de shows inesquecíveis, aniversários, palestras, acidentes, tsunamis e protestos. O YouTube recebeu todo tipo de conteúdo audiovisual produzido nos últimos anos e uma enorme quantidade de preciosidades recuperadas e que encontram na rede um lugar de preservação e memória.

E a história da plataforma pode ser reduzidas a dois momentos elementares: o primeiro, óbvio, é o seu nascimento em 2005, pelas mãos de Chard Hurley, Steve Chen e Jawed (todos ex-funcionários da PayPal). Os jovens, buscando uma solução fácil para compartilhar vídeos, criam um sistema e dão a ele o nome de YouTube (algo que pode se entendido como “você na televisão”). Um ano e alguns meses depois, o gigante de buscas Google engole a plataforma de vídeos por US$ 1,65 bilhões. Uma pechincha.

O site de monitoramento Alexa considera o YouTube o terceiro site mais visitado do mundo, atrás apenas de Facebook e do Google.

Mais números. A plataforma já atingiu, segundo a blog, 3 bilhões de visitas diárias, 50% a mais do que a registrada em 2010. “É como se quase a metade da população mundial assistisse a um vídeo do YouTube todo dia”, escrevem.

As razões para tamanho crescimento? A empresa aponta “o aumento da velocidade de processamento de uploads para vídeo mais longos” e a possibilidade de serviços de livestream para terceiros.

Veja o infográfico feito pelo Google para ilustrar o quão “grande” a aquisição deles se tornou:

O primeiro vídeo publicado no YouTube não tinha graça nenhuma: