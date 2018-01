YouTube cria nova forma de assinar canais - Link - Estadão

Ferramenta permite incorporar botões personalizados para que canais possam ser assinados por meio de outros sites

SÃO PAULO – Como parte da sua estratégia de popularizar seu conteúdo e se tornar cada vez mais uma alternativa a TV tradicional, o YouTube tem investido cada vez mais nas divulgação de seus canais por meio de eventos como a Semana da Comédia, realizada no Brasil no mês passado, com o intuito de aumentar a base de assinantes e, consequentemente, a audiência.

Até agora, a assinatura de canais só podia ser feita dentro do próprio site do YouTube, mas nesta terça-feira, 23, o site anunciou um novo recurso que permite incorporar um botão de assinatura em qualquer site. Desta forma, os criadores de vídeos podem colocar gratuitamente esses botões em seus site para atrair novos assinantes.

O processo é simples. Basta digitar o nome do canal na ferramenta criada pelo YouTube, copiar e colar o código que será gerado no site desejado. É possível escolher diferentes modelos.