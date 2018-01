Youtube cria recurso para ajudar instituições sem fins lucrativos - Link - Estadão

Opção está disponível para canais que fazem parte de programa sem fins lucrativos

FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Chamado ‘Youtube Campaigns’, o recurso lançado pelo site foi criado para ajudar empresas sem fins lucrativos a expandirem seu público com mais facilidade.

—-

O funcionamento é simples. Após o usuário permitir que o vídeo vire uma campanha, uma barra com o objetivos de dele é exibido e as pessoas são convidadas a compartilharem e colaborarem para que o vídeo alcance a marca desejada de visualizações ou que se consiga novas assinaturas do canal.

O recurso está disponível para canais que fazem parte do programa sem fins lucrativos do Youtube – ainda limitado a empresas dos Estados Unidos, Austrália, Reino Unido e Canadá.