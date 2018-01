YouTube deve alertar usuários sobre direitos autorais - Link - Estadão

Corte alemã entende que Youtube não tem responsabilidade sobre conteúdo ilegal, mas deve alertar usuários e atender pedidos

HAMBURGO – Uma corte alemã concluiu nesta sexta-feira, 20, que o YouTube precisa alertar aos usuários sobre a publicação de vídeos musicais protegidos por direitos autorais sem a autorização dos donos do copyright.

A Gema, entidade alemã que cuida do recolhimento de direitos autorais, e vários outros grupos que representam detentores de direitos autorias entraram em 2010 com processo contra o site de vídeos do Google.

O processo refere-se a sete clipes e pode ser um precedente para que o YouTube e outros sites que publicam conteúdos paguem altos valores em royalties.

O YouTube alega que somente dá as condições técnicas para que os internautas publiquem conteúdo e que não é responsável por monitorar os vídeos e clips para evitar violações de direitos autorais.

A corte de Hamburgo parcialmente deu razão ao YouTube ao concluir que o site não tem a obrigação de proativamente procurar possíveis violações de direitos autorais, mas ressaltou que a página precisa tomar atitudes quando os proprietários dos vídeos pedem.

“Essa decisão é bem-vinda”, declarou um representante do Google na Alemanha, acrescentando que a conclusão da corte cria estabilidade legal para os sites de publicação de conteúdo ou usuários.

