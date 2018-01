YouTube deve ser atacado nas próximas horas - Link - Estadão

O 4chan se tornou um dos fóruns mais populares da rede, e é responsável pela criação de memes – como Rick Roll e Chocolate Rain. Ele foi criado no final de 2003, e seu formato de imageboard permite uma rápida troca de imagens durante as discussões – dando origem à prática de foto-respostas. Parte do seu sucesso vem da possibilidade de postar anonimamente, e da grande tolerância com tópicos normalmente considerados ofensivos pelo resto do planeta.

Usuários do 4chan anunciaram o ataque para hoje, no que está sendo conhecido como “Dia da Pornografia”. O ataque deve começar a ser notado no Brasil a partir das 17h. O ataque consistirá no upload de diversos vídeos com temas aparentemente infantis, como desenhos animados e clipes da banda Jonas Brothers, mas ao longo do arquivo são inseridas imagens e trechos de filmes pornográficos – forçando o YouTube a eliminar diversos uploads e suspender várias contas no mesmo dia.

Como é de praxe no 4chan, diversas foto-montagens já apareceram anunciando e recrutando gente para o ataque. Fica a recomendação de manter as crianças longe do YouTube pelo menos até o fim de quinta-feira (7).