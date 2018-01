YouTube divulga os vídeos mais populares em 2014 - Link - Estadão

Vídeo do canal Parafernalha foi o mais popular de 2014. FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE Vídeo do canal Parafernalha foi o mais popular de 2014. FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

SÃO PAULO – Em ano de Copa do Mundo e eleições no Brasil, o YouTube divulgou uma lista com os vídeos e clipes mais populares no País e no mundo.

Dos vídeos mais populares do Brasil, está no topo o vídeo do canal Parafernalha DILMA – COPA DO MUNDO, que ironiza a presidente Dilma em discurso sobre a Copa do Mundo, juntando os dois maiores acontecimentos no País.

Em seguida, vem um dos vídeos do canal Porta dos Fundos e também um edição comemorativa da Galinha Pintadinha. Nos videoclipes de música mais populares, o primeiro lugar no Brasil ficou com o cantor Lucas Lucco e sua música Mozão. Logo após na lista estão os vídeos de Kate Perry com Juicy J e um clipe da dupla Marcos & Belutti.

Os vídeos mais populares tem base em visualizações, compartilhamentos e comentários.Para comemorar, 100 criadores da plataforma de vídeo em todo o mundo se reuniram para criar o vídeo com uma retrospectiva do ano de 2014. Assista:

Confira também a lista completa dos dez vídeos e videoclipes mais populares no Brasil:

Vídeos mais populares 2014 – Brasil

1. DILMA – COPA DO MUNDO por Parafernalha

2. PRA MIM CHEGA por Porta dos Fundos

3. GALINHA PINTADINHA chega a 1 BILHÃO DE VIEWS! – VÍDEO COMPLETO por Galinha Pintadinha

4. BOB MARLEY vs BOB ESPONJA ? por Galo Frito

5. Mutant Giant Spider Dog (SA Wardega) por SA Wardega

6. Play Doh Ice cream cupcakes playset playdough por Surprise Eggs unboxing toys

7. Taca-le pau Marcos…kkkkkkk por Marcos Joaquim Martinelli

8. “O sonho de ser campeão não acabou”, disse Neymar ao deixar a Granja Comary por Confederação Brasileira de Futebol

9. PEGADINHA: Traindo o Namorado (Cheating on her boyfriend Prank) por Canal BOOM

10. Chiquititas – Capítulo 215 Completo (09/05/14) – SBT por Chiquititas SBT

Vídeos de música mais populares 2014 – Brasil

1. Lucas Lucco – Mozão (Clipe Oficial)

2. Katy Perry – Dark Horse (Official) ft. Juicy J

3. Marcos & Belutti – Domingo de manhã [CLIPE OFICIAL]

4. Jason Derulo – “Wiggle” feat. Snoop Dogg (Official HD Music Video)

5. Henrique e Juliano – Até Você Voltar (DVD Ao vivo em Brasília) [Vídeo Oficial]

6. Galinha Pintadinha – SAMBALELÊ

7. Psirico – Lepo Lepo (Sucesso Carnaval 2014) Clipe Oficial

8. Anitta – Cobertor part. Projota

9. Pitbull – We Are One (Ole Ola) [The Official 2014 FIFA World Cup Song] (Olodum Mix)

10. Shakira – La La La (Brazil 2014) ft. Carlinhos Brown