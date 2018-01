YouTube Edu agora mira no ensino fundamental - Link - Estadão

Rafael Procópio é dono do canal ‘Matemática Rio’ no Youtube. FOTO: Reprodução Rafael Procópio é dono do canal ‘Matemática Rio’ no Youtube. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O Google Brasil inicia hoje uma nova fase da sua plataforma de vídeos de educação, YouTube Edu, lançada em novembro de 2013 para ser vitrine dos seus melhores vídeos educacionais.

Com curadoria de 17 professores, o portal selecionou oito mil vídeos de 26 canais, voltados para o ensino médio. Em cinco meses, o número de canais dobrou e o de vídeos chegam a 11 mil. A audiência dos canais cresceu, com alguns registrando aumento de 70%.

Para Flávia Simon, gerente de marketing do Google, a meta agora é cobrir o resto da grade curricular para ensino fundamental. “Faremos um chamado, convocando professores a criarem canais e se inscreverem.”

César Medeiros, conhecido como Nerckie, é um deles. A publicidade de seu canal, com quase 400 vídeos de matemática, aliada à venda de DVDs das suas aulas, dão a Medeiros uma renda mensal próxima a R$ 30 mil (15 vezes mais do que o salário-base de um professor estadual em São Paulo). “Pretendo fazer vídeos de outras disciplinas e também para o ensino superior”, diz.

Nerckie começou sua carreira dando aulas em escolas, mas não se sentia à vontade. “Era um ambiente um tanto quanto agressivo”, diz. Abandonou a profissão de professor e foi tentar a vida como bancário. Com mais tempo e dinheiro, Medeiros conseguia voltar a ser professor, mas dessa vez pela internet. E deu certo.

“Hoje eu sou um ‘Youtuber’, trabalho apenas produzindo vídeos para a plataforma. E isso demanda muito tempo, já que eu não fico só gravando. Há uma trabalho de planejamento, produção, edição”, diz. Para ele, uma das vantagens é a possibilidade de “eternizar” uma boa aula. “O vídeo mais próximo do perfeito é eventualmente para toda vida. A gente vê que a internet é duradoura, então posso acreditar que são vídeos que serão úteis não só para a prova do final do ano, mas para toda a vida.”

Rafael Procópio, do canal Matemática Rio, também já quase largou a profissão, mas voltou a dar aulas em uma escola municipal, no Rio de Janeiro, onde grava seus vídeos. “Sempre gostei de fazer vídeo, fazia sempre algo de bobeira, mas em 2010 decidi gravar uma ‘aula’. Ganhei cada mais audiência e aí decidi investir. Comecei fazendo parecido à Khan Academy, mas depois resolvi botar a cara, incluindo comédia e paródia, usando sempre situações cotidianas.”

A vida de professor virtual não é fácil. Ainda mais para Procópio, que lida com jornada dupla, dividindo seu tempo entre a escola e as câmeras. Diante da audiência, o professor decidiu por diminuir sua carga horária na sala de aula para se dedicar mais ao Youtube.

“Pretendo que um dia meu canal seja ainda mais rentável, quanto mais dinheiro entra mais motivado a gente fica para produzir. Eu gosto de dar aula, gosto do contato com os alunos, tudo o que eu faço é voltado para eles”, diz. “Por consequência alcanço outros alunos, mas faço pensando nos meus. Por isso, espero um dia cumprir o currículo do fundamental, ir para o médio e, de repente, até do superior.”